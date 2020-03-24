Летние Олимпийские игры в Токио перенесут на 2021 год

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Sports Illustrated.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Из-за коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют не только спортивные мероприятия. Ранее NewsVo сообщал, что по этой же причине отменили музыкальный конкурс "Евровидение".