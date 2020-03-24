Летние Олимпийские игры в Токио перенесут на 2021 год

24.03.2020 [Спорт]

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Sports Illustrated.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Из-за коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют не только спортивные мероприятия. Ранее NewsVo сообщал, что по этой же причине отменили музыкальный конкурс "Евровидение". 

 

Тэги: олимпиада, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Запрет на массовые мероприятия ввели в Вологодской области из-за коронавируса
В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски
24.03.2020 [Общество]

Суд обязал администрацию Вологды выплатить 3 млн рублей подрядчику за ремонт Октябрьского моста

987
2
23.03.2020 [Общество]

В медучреждениях Вологодской области 257 аппаратов искусственной вентиляции легких

1238
2
23.03.2020 [Общество]

850 жителей Вологодской области протестированы на коронавирус: результаты отрицательные

1769
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сессия вологодского ЗСО пройдет в режиме ограниченного доступа из-за коронавируса
Пенсионный фонд в Вологде закупил 4800 медицинских масок
Летние Олимпийские игры в Токио перенесут на 2021 год
«Онлайн-культура»: в Вологодской области запустили новый интернет-проект
В администрации Вологды передумали покупать смартфон за 53 000 рублей
Из-за коронавируса в России приостановили медосмотры и плановую вакцинацию
В Череповце 33-летнего сборщика мебели подозревают в убийстве пенсионерки
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3242
0
24.03.2020 [БлогоVO]

Прививки от кори в Вологде нет

236
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

832
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика