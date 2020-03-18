Из-за угрозы распространения коронавируса отменили «Евровидение»

Музыкальный конкурс «Евровидение» отменен из-за угрозы распространения коронавируса, такое сообщение появилось в официальном аккаунте организаторов в Twitter.

— В течение нескольких недель мы пытались найти альтернативные способы проведения конкурса песни «Евровидение». Тем не менее из-за неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничений, которые ввели участвующие в мероприятии вещатели и нидерландское правительство, Европейский вещательный союз пришёл к непростому выводу о том, что продолжать событие не представляется возможным, — говорится в официальном сообщении организаторов.