Из-за угрозы распространения коронавируса отменили «Евровидение»

18.03.2020 [Общество]

Музыкальный конкурс «Евровидение» отменен из-за угрозы распространения коронавируса, такое сообщение появилось в официальном аккаунте организаторов в Twitter.

— В течение нескольких недель мы пытались найти альтернативные способы проведения конкурса песни «Евровидение». Тем не менее из-за неопределённости, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничений, которые ввели участвующие в мероприятии вещатели и нидерландское правительство, Европейский вещательный союз пришёл к непростому выводу о том, что продолжать событие не представляется возможным, — говорится в официальном сообщении организаторов. 

Россию на конкурсе в 2020 году должна была представлять группа Little big c песней «Uno».

Тэги: Евровидение, коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

587
0
18.03.2020 [Общество]

В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски

654
0
17.03.2020 [Общество]

«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

2141
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за угрозы распространения коронавируса отменили «Евровидение»
Сроки проведения досрочного ЕГЭ в Вологодской области перенесли на месяц позже
Суд обязал Вологодский городской роддом выплатить лаборантам задолженность по зарплате
Организовать дистанционное обучение детей во время каникул вологодским педагогам помогут центры методической поддержки
Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке
Оперативные совещания администрации Вологды будут транслировать в интернете
Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу
 


18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

587
0
18.03.2020 [БлогоVO]

Прощай, Лимонов

268
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

412
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика