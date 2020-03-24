В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед и погибли

На реке Шексна вблизи деревни Даргун в Череповецком районе 23 марта под лед провалились двое рыбаков. Тела 44-летнего и 65-летнего мужчин сегодня подняли на поверхность спасатели.

По словам директора спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева, сначала специалисты обнаружили место провала: в проруби плавали личные вещи, сапоги погибших. Мужчины вместе поехали на рыбалку, не приняв во внимание, что лед тонкий и выходить на него нельзя, сообщает официальный сайт Череповца.

22 марта в Череповецком районе произошел другой инцидент - из-за сильного ветра льдину с 30 рыбаками унесло в Рыбинское водохранилище. Льдина дрейфовала в 200 метрах от берега, ледяное поле могло расколоться на части в любой момент. На место происшествия были вызваны спасатели, однако из-за удаленности территории, им потребовалось значительное время на дорогу. На помощь рыбакам пришел сотрудник Дарвинского заповедника Евгений Косяков - используя судно на воздушной подушке, он перевез пострадавших на берег.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале в Череповецком районе спасатели подняли со дна реки Молога тело бывшего директора Дарвинского заповедника Василия Нестеренко. 71-летний мужчина провалился под лед на своем снегоходе.