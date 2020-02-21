Бывший директор Дарвинского заповедника утонул, провалившись под лед в Череповецком районе

В Череповецком районе спасатели подняли со дна реки Молога тело бывшего директора Дарвинского заповедника Василия Нестеренко. 71-летний мужчина провалился под лед на своем снегоходе.

«Он уехал на снегоходе и больше его никто не видел. Было установлено предполагаемое место провала на Мологе между деревнями Плосково и Борок. Там были разбросаны канистры, еще какие-то вещи. Накануне туда выехали водолазы, тело нашли и подняли», — рассказал официальному сайту Череповца директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.