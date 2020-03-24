Суд обязал администрацию Вологды выплатить 3 млн рублей подрядчику за ремонт Октябрьского моста

Арбитражный суд обязал департамент городского хозяйства Вологды выплатить ООО «Интелстрой» более 3 миллионов рублей за ремонт Октябрьского моста.

В материалах дела говорится, что фирма, исполняя муниципальный контракт, в 2018 году выполнила работы по капитальному ремонту мостового сооружения.

— При этом общество выполнило работы методом промышленного альпинизма вместо изготовления стальных подмостей и пирсов, предусмотренных контрактом. Отступление от условий договора общество объяснило необходимостью обеспечения сохранности объекта, в том числе исключения обрушения конструкций моста, вызванных дополнительными непросчитанными нагрузками, а также отсутствием согласования установки конструкций лесов с соответствующими природоохранными службами города, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Выполненные «Интелстроем» работы были приняты администрацией Вологды без замечаний, однако муниципалитет отказался оплачивать предусмотренные в контракте работы по сборке-разборке строительных лесов, мотивировав это решение тем, что работы не выполнялись.

Тогда подрядчик решил обратиться в суд с иском о взыскании с города 3 141 109 рублей 84 копеек. При рассмотрении дела выяснилось, что сметой стоимость работ по строительству лесов предусматривалась в размере 5 715 755 рублей 50 копеек. Обществом ремонтные работы произведены иным способом на сумму 2 574 645 рублей 70 копеек. Экономия подрядчика составила 3 141 109 рублей 84 копейки.

— В силу закона, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ (ст. 710 ГК РФ), — сообщает пресс-служба судов.

Суд посчитал, что в этом случае подрядчик выполнил полный объем работ по контракту без ухудшения их качества, заявленная ко взысканию стоимость работ не превышает сметную стоимость. На момент вынесения решения департамент не заявлял суду доводов о наличии недостатков в связи с изменением истцом способа производства работ.

В итоге 10 октября 2019 года Арбитражный суд Вологодской области обязал департамент выплатить подрядчику деньги. Администрация Вологды попыталась обжаловать это решение в апелляционной инстанции, однако 18 марта 2020 года оно было оставлено в силе постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Как ранее сообщал NewsVo, Октябрьский мост в Вологде начали ремонтировать в августе 2018 года, аукцион на 54,7 млн рублей выиграло ООО «Интелстрой», субподрядчиком стало ООО «СК Новый дом» (эта же фирма ремонтировала рухнувший Красный мост). Все работы должны были завершить до 30 ноября 2018 года. На время ремонта движение по мосту производилось по одной полосе, возникали пробки, что вызывало недовольство горожан.

Вскрытие верхней части Октябрьского моста показало, что конструкции находятся в абсолютно непригодном состоянии. После демонтажа слоя бетона строители увидели, что сильно повреждены балки, которые изначально менять не предполагалось. Пришлось проводить еще одну экспертизу, после которой городские власти заявили, что мост будут ремонтировать в два этапа.

В феврале 2020 года стало известно, что около 6,5 млн рублей из бюджета будет направлено на корректировку проектно-сметной документации по ремонту моста. Только после этого возможно будет проведение второго этапа работ.