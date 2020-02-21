6,5 млн рублей потратят из бюджета Вологды на корректировку проекта ремонта Октябрьского моста

21.02.2020 [Общество]

Около 6,5 млн рублей из бюджета будет направлено на корректировку проектно-сметной документации по ремонту Октябрьского моста. Соответствующие поправки в бюджет приняты на сессии гордумы. 

— Летом 2018 года мост был отремонтирован, в этом году планируется смонтировать под путепроводом пешеходные переходы, заменить наружное освещение, — написал на своей странице глава Вологды Юрий Сапожников. 

Как ранее сообщал NewsVo, Октябрьский мост в Вологде начали ремонтировать в августе 2018 года, аукцион на 54,7 млн рублей выиграло ООО «Интелстрой», субподрядчиком стало ООО «СК Новый дом» (эта же фирма ремонтировала рухнувший Красный мост). Все работы должны были завершить до 30 ноября 2018 года. На время ремонта движение по мосту производилось по одной полосе, возникали пробки, что вызывало недовольство горожан.

Вскрытие верхней части Октябрьского моста показало, что конструкции находятся в абсолютно непригодном состоянии.   После демонтажа слоя бетона строители увидели, что сильно повреждены балки, которые изначально менять не предполагалось.   Пришлось проводить еще одну экспертизу, после которой городские власти заявили, что мост будут ремонтировать в два этапа.

- Дальше я предлагаю сделать таким образом: работы, которые необходимо срочно выполнять, мы их делаем, запускаем движение, а дальше обращаемся к проектировщикам, чтобы они не спеша проработали проектное решение – возможно, придется усиливать мост дополнительными балками. Мы здесь не хотели бы торопиться.  Ну, и то же самое по сходам – то проектное решение, которое было в составе проектно-сметной документации, мы считаем, что оно уже устарело, не совсем реализуемо и недолго прослужит. Поэтому проектировщикам и вот этот вопрос мы задаем. В моем понимании, работы будут просто разбиты на два этапа, и второй этап, возможно, будет проведен в следующем году, в теплое время года, потому что сейчас, как мне кажется, не все работы даже по «лечению» колонн подрядчик успеет сделать, - заявил в начале сентября 2018 года мэр Сергей Воропанов.

В итоге движение  по двум полосам моста было открыто 1 ноября 2018 года. Заявлялось, что из-за высокого уровня воды в реке работы по укреплению его конструкции перенесут на весну, однако они не были выполнены. 

Тэги: Октябрьский мост

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