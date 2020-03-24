С 3 апреля в Вологде подешевеет единый проездной

24.03.2020 [Общество]

С 3 апреля в Вологде снизят стоимость единого проездного билета и отменят бесплатную пересадку, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, вместо 1900 рублей проездной будет стоить 1500 рублей, причем тем, кто уже его купил, компенсируют разницу. 

Единый проездной действует в троллейбусах  и на всех автобусных маршрутах, кроме маршрутов № 3, 5, 11, 21, 29, 49. Количество поездок в течение календарного месяца не ограничено.

«Вместе с этим также с 3 апреля будет отменена  бесплатная пересадка с одного маршрута общественного транспорта на другой, которая действует в течение получаса. Такое решение принято в связи с обращением частных перевозчиков, являющихся участниками единой системы бесконтактной оплаты за проезд. Поскольку отключать эту услугу выборочно, например, на автобусах какого-то конкретного перевозчика невозможно технически, она будет отменена на всех троллейбусах и автобусах, которые входят в систему «Электронная Вологда». Это касается маршрутов как частных перевозчиков, так и ПАТП-1», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Проездной "Забота" по-прежнему будет стоить 950 рублей, разовый проезд по карте "Забота" - 22 рубля. Останется прежней стоимость школьных и студенческих проездных. Также в автобусах ПАТП-1 стоимость проезда составляет 25 рублей при бесконтактной оплате, а при оплате транспортной картой с электронным кошельком эта стоимость действует на всех городских маршрутах.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале сотрудники ГИБДД по требованию прокуратуры провели внеплановую выездную проверку ООО «ПАТП № 1» и МУП «ПАТП № 1», которые занимаются перевозками пассажиров в Вологде. Был выявлен ряд нарушений. 

Тэги: общественный транспорт, единый проездной

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