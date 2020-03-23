850 жителей Вологодской области протестированы на коронавирус: результаты отрицательные

В Вологодской области 850 человек протестированы на коронавирус. Ни одного случая заболевания, по данным на 14 часов 23 марта, в регионе не зафиксировано.

— Госпитализированы 29 человек, которые приехали из стран, где фиксируется неблагополучная ситуация по распространению коронавируса. Под медицинским наблюдением 758 человек, которые находятся на самоизоляции. Мы ситуацию полностью контролируем, — заверил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам главы региона, вызывает обеспокоенность тот факт, что в соседних (Архангельской, Новгородской, Костромской, Ярославской, Тверской) областях случаи коронавирусной инфекции уже зафиксированы.

Ранее NewsVo сообщал, что шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут 100 мобильных групп, состоящих из полицейских, бойцов Росгвардии и социальных работников.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"