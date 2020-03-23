В Сямженском районе суд оштрафовал женщину-опекуна, избивавшую приёмных детей

В Сямженском районе суд признал 50-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как NewsVO сообщал ранее, летом 2019 года в Сямженском районе без вести пропала 17-летняя девушка. Нашедшим её полицейским девушка рассказала, что ушла из семьи опекуна из-за жестокого обращения по отношению к ней и ещё одной подопечной. По данному факту было возбуждено уголовное дело, опекаемые были изъяты из приёмной семьи.

«Судом и следствием установлено, что с марта по август 2019 года по месту жительства в Сямженском районе 50-летняя обвиняемая, будучи приемной матерью двух девочек, 15 и 17 лет, неоднократно причиняла им побои и наносила оскорбления», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд оштрафовал обвиняемую на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.