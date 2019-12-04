В Сямженском районе будут судить женщину-опекуна, избивавшую приемных детей

04.12.2019 [Происшествия]

В Сямженском районе следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы. Женщину-опекуна обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По материалам дела, летом 2019 года в Сямженском районе без вести пропала 17-летняя девушка. Нашедшим её полицейским девушка рассказала, что ушла из семьи опекуна из-за жестокого обращения по отношению к ней и ещё одной подопечной. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«По версии следователей, летом 2019 года опекун применила недозволенные методы воспитания, нанеся 17-летней и 15-летней подопечным девушкам удары, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Видеозапись инцидента обнаружилась в телефоне одной из потерпевших», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору для решения вопроса о передаче его в суд.

Ранее NewsVo писал о передаче в суд уголовного дела, возбуждённого в отношении жительницы Череповецкого района, которая оставила подопечную в Ярославле одну и без денег, чтобы девушка нашла работу.

Тэги: дети, жестокость, опека

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