В медучреждениях Вологодской области 257 аппаратов искусственной вентиляции легких

23.03.2020 [Общество]

257 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в медицинских учреждениях Вологодской области. Об этом NewsVo сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Отметим, что аппараты ИВЛ необходимы пациентам при пневмонии, в том числе возникающей из-за нового коронавируса. У них иногда развивается состояние, когда они не могут дышать сами, или их дыхание настолько поверхностное, что не может обеспечить организм нужным количеством кислорода. В таком случае пациента переводят на искусственную вентиляцию легких, для чего и нужен соответствующий аппарат. 

Когда же ИВЛ не помогает и концентрация кислорода в крови остается низкой, рекомендуется при возможности переводить человека на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). В Вологодской области, как пояснили NewsVo в региональном департаменте здравоохранения, есть один аппарат ЭКМО

На данный момент в регионе готовы принять пациентов 453 инфекционные койки. При необходимости могут быть развернуты и дополнительные, отмечают в департаменте. 

— Средства защиты и лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, — сообщают в ведомстве.

Ранее NewsVo сообщал, что для людей, контактировавших с больными коронавирусом, либо побывавших в очагах карантина в Вологодской области оборудовали пункты обсервации. Основной центр изоляции разместился в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в Вологде, резервные оборудованы в санаториях «Адонис» в Череповце и «Леденгск» в селе имени Бабушкина.

Тэги: здравоохранение
Сюжет: Пандемия коронавируса

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