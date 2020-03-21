Мальчик из Череповца прошёл на следующий этап шоу «Голос. Дети»

8-летний Матвей Беляев из Череповца прошёл слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Мальчик исполнил песню Димы Билана «Ночной хулиган», и к нему повернулись сразу два наставника — Валерий Меладзе и Полина Гагарина.

Я не повернулся, я следил за этой парочкой — они просто разрывались! На самом деле, отдельное удовольствие — смотреть на зрителей, которые следят за тем, что происходит на сцене. Люди было в шоке просто! — объяснил свой выбор третий наставник рэпер Баста.

Едва закончив выступление, Матвей обратился к Гагариной и напомнил, что это именно он кричал «Полина — ты лучшая!» во время её концерта в Череповце. В итоге в наставники юный артист выбрал именно её.

В интервью за кулисами мальчик признался, что Билан — один из его любимых исполнителей, именно поэтому он и выбрал его песню.

Следующим этапом шоу будут «Поединки»: трое представителей одной команды исполнят одну песню, а их наставники выберут лучшего в каждой тройке.

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