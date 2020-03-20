На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки

20.03.2020 [Общество]
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки

Публичное обсуждение предварительного проекта благоустройства бульвара по улице Пирогова прошло 19 марта в Вологде в Центре работы с населением на Козлёнской, 83. Куратор Лаборатории городской среды, архитектор Надежда Синигирёва провела презентацию проекта, разъяснив все его особенности. Оказывается, работа над вариантами благоустройства бульвара шла с 2017 года.

— Что было проведено Лабораторией, прежде, чем провести эту встречу: были проведены натурные исследования, смотрели разные элементы на этом бульваре, смотрели его с разных сторон, изучали историю этого места, проводили короткие интервью с жителями, встречались с представителями разных групп, например, с представителями школ, обсуждали, каким бы им хотелось видеть этот бульвар, также анализировали проблему потенциала места. У нас была предварительная встреча с ГИБДД, потому что территория эта опасная, тут очень важно работать комплексно. Также мы встречались с представителями, как мы их шутливо называли, «агентами местности», с теми, кто здесь живёт. Обсудили с ними те проекты, которые уже были подготовлены. То, что вы видите (в предварительном проекте — ред.) это не то, что ничего не было, всё забыли и делаем снова. Нет. Это выжимка всей той работы, которая была ранее проделана.

В предварительном проекте благоустройства на улице Пирогова предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов, зелёных зон отдыха, детские площадки, велодорожки, новое освещение и арт-объект, посвященный материнству.

Посмотреть видеозапись презентации предварительного проекта и скачать проект в формате pdf можно в группе Лаборатория городская среда|Вологда. Также распечатки проекта есть в Центре работы с населением на Козленской, 83, который работает с 11:00 до 20:00.

— Нужно сформировать пул замечаний по проекту, — говорит Надежда Снигирёва. — Опрос в группе ВКонтакте будет длиться до среды, 25 марта. Мы должны учесть максимальное количество интересов, но какие-то предложения, вероятно, учесть не получится, потому что есть строительные нормы и ограничения.

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам голосования жителей в список на благоустройство общественных пространств в Вологде в 2020 год были включены два пространства, набравшие наибольшее количество голосов: бульвар на ул. Пирогова и Рождественский сквер в микрорайоне Охмыльцево. На ремонт этих территорий будет направлено порядка 63 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.  

Тэги: благоустройство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
Запрет на массовые мероприятия ввели в Вологодской области из-за коронавируса
19.03.2020 [БлогоVO]

Реалити-шоу заречной стороны Великоустюгского района «Остаться в живых»

579
0
17.03.2020 [Общество]

20 марта начнутся взрывные работы на затороопасных участках рек в Великоустюгском районе

1638
1
19.03.2020 [БлогоVO]

На незаконной рекламной конструкции размещена реклама с текстом «С праздником победы»

373
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
Встреча блогера Ильи Варламова с вологжанами, запланированная на 24 марта, отменена
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
Вологжане завоевали три медали на первенстве России по пауэрлифтингу
В департаменте здравоохранения вологжанам посоветовали самим шить маски из марли
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Житель Вологды варил дезоморфин в своей квартире
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

381
0
20.03.2020 [БлогоVO]

«Магистраль» против грязи. Репортаж с вологодских улиц от местных жителей и NewsVo

79
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

693
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика