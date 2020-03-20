На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки

Публичное обсуждение предварительного проекта благоустройства бульвара по улице Пирогова прошло 19 марта в Вологде в Центре работы с населением на Козлёнской, 83. Куратор Лаборатории городской среды, архитектор Надежда Синигирёва провела презентацию проекта, разъяснив все его особенности. Оказывается, работа над вариантами благоустройства бульвара шла с 2017 года.

— Что было проведено Лабораторией, прежде, чем провести эту встречу: были проведены натурные исследования, смотрели разные элементы на этом бульваре, смотрели его с разных сторон, изучали историю этого места, проводили короткие интервью с жителями, встречались с представителями разных групп, например, с представителями школ, обсуждали, каким бы им хотелось видеть этот бульвар, также анализировали проблему потенциала места. У нас была предварительная встреча с ГИБДД, потому что территория эта опасная, тут очень важно работать комплексно. Также мы встречались с представителями, как мы их шутливо называли, «агентами местности», с теми, кто здесь живёт. Обсудили с ними те проекты, которые уже были подготовлены. То, что вы видите (в предварительном проекте — ред.) это не то, что ничего не было, всё забыли и делаем снова. Нет. Это выжимка всей той работы, которая была ранее проделана.

В предварительном проекте благоустройства на улице Пирогова предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов, зелёных зон отдыха, детские площадки, велодорожки, новое освещение и арт-объект, посвященный материнству.

Посмотреть видеозапись презентации предварительного проекта и скачать проект в формате pdf можно в группе Лаборатория городская среда|Вологда. Также распечатки проекта есть в Центре работы с населением на Козленской, 83, который работает с 11:00 до 20:00.

— Нужно сформировать пул замечаний по проекту, — говорит Надежда Снигирёва. — Опрос в группе ВКонтакте будет длиться до среды, 25 марта. Мы должны учесть максимальное количество интересов, но какие-то предложения, вероятно, учесть не получится, потому что есть строительные нормы и ограничения.

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам голосования жителей в список на благоустройство общественных пространств в Вологде в 2020 год были включены два пространства, набравшие наибольшее количество голосов: бульвар на ул. Пирогова и Рождественский сквер в микрорайоне Охмыльцево. На ремонт этих территорий будет направлено порядка 63 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.