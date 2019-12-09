36 дворов отремонтируют в Вологде в 2020 году

36 дворовых территорий будет отремонтировано в 2020 году в Вологде в рамках проекта "Городская среда". Изначально в список были включены 34 двора, но после уточнения смет удалось внести в него еще две территории, сообщает пресс-служба городской администрации.
|
№
|
Адрес
|
1
|
Ленинградская ул., д. 80
|
2
|
Ленинградская ул., д. 76А
|
3
|
Челюскинцев ул., д. 4
|
4
|
Челюскинцев ул., д. 6
|
5
|
Челюскинцев ул., д. 8
|
6
|
Кирова ул., д. 22
|
7
|
Кирова ул., д. 16
|
8
|
Ударников ул., д. 19А
|
9
|
Машиностроительная ул., д. 4
|
10
|
Машиностроительная ул., д. 5
|
11
|
Машиностроительная ул., д. 3
|
12
|
Горького ул., д. 116
|
13
|
Горького ул., д. 120А
|
14
|
Гоголя ул., д. 99
|
15
|
Гоголя ул., д. 97
|
16
|
Гоголя ул., д. 101
|
17
|
Горького ул., д. 118
|
18
|
Гоголя ул., д. 95
|
19
|
Городской вал., д. 28
|
20
|
Ярославская ул., д. 25Б
|
21
|
Ярославская ул., д. 25А
|
22
|
Ярославская ул., д. 27А
|
23
|
Галкинская ул., д. 74
|
24
|
Технический пер., д. 50
|
25
|
Воркутинская ул., д. 15А
|
26
|
Технический пер., д. 48А
|
27
|
Технический пер., д. 48
|
28
|
Технический пер., д. 48Б
|
29
|
Дзержинского ул., д. 27
|
30
|
Дзержинского ул., д. 33
|
31
|
Дзержинского ул., д. 27А
|
32
|
1 мкр. ГПЗ-23, д. 2
|
33
|
Гончарная ул., д. 13
|
34
|
Кирпичная ул., д. 3
|
35
|
Некрасова ул., д. 70б
|
36
|
Некрасова ул., д. 72
«В 2020 году на реализацию проекта „Городская среда“ для Вологды выделено 263 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Сохраняем такое же распределение, как в этом сезоне — 200 млн рублей направляем на ремонт дворов, 60 млн на ремонт общественных пространств. Список дворов был сформирован на основании существующего рейтинга дворовых территорий, чьи жители подавали заявки на ремонт. Идем в порядке очерёдности. Как и ранее, предварительно во дворах проверим инженерные сети и где необходимо, будет проведен ремонт. В этом году ставим задачу коммунальщикам провести эту работу как можно раньше. Замену ветхих участков водоводов можно начинать уже зимой, чтобы весной все было готово для ремонта», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов
До начала ремонта в каждом дворе из вышеуказанного списка пройдут встречи с жителями для обсуждения и корректировки эскизных проектов. В этой работе примут участие представители городской администрации и депутаты.
Кроме того, администрация Вологды объявила, что в 2020 году в рамках программы в городе благоустроят два общественных пространства: бульвар по улице Пирогова и парк «Рождественский» в микрорайоне Охмыльцево. Эти территории стали лидерами голосования, которое прошло с 26 по 28 ноября на сайте администрации города Вологды.