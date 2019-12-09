36 дворов отремонтируют в Вологде в 2020 году

09.12.2019 [Общество]

36 дворовых территорий будет отремонтировано в 2020 году в Вологде в рамках проекта "Городская среда". Изначально в список были включены 34 двора, но после уточнения смет удалось внести в него еще две территории, сообщает пресс-служба городской администрации.

Адрес

1

Ленинградская ул., д. 80

2

Ленинградская ул., д. 76А

3

Челюскинцев ул., д. 4

4

Челюскинцев ул., д. 6

5

Челюскинцев ул., д. 8

6

Кирова ул., д. 22

7

Кирова ул., д. 16

8

Ударников ул., д. 19А

9

Машиностроительная ул.,  д. 4

10

Машиностроительная ул., д. 5

11

Машиностроительная ул., д. 3

12

Горького ул., д. 116

13

Горького ул., д. 120А

14

Гоголя ул., д. 99

15

Гоголя ул., д. 97

16

Гоголя ул., д. 101

17

Горького ул., д. 118

18

Гоголя ул., д. 95

19

Городской вал., д. 28

20

Ярославская ул., д. 25Б

21

Ярославская ул., д. 25А

22

Ярославская ул., д. 27А

23

Галкинская ул., д. 74

24

Технический пер., д. 50

25

Воркутинская ул., д. 15А

26

Технический пер., д. 48А

27

Технический пер., д. 48

28

Технический пер., д. 48Б

29

Дзержинского ул., д. 27

30

Дзержинского ул., д. 33

31

Дзержинского ул., д. 27А

32

1 мкр. ГПЗ-23, д. 2

33

Гончарная ул., д. 13

34

Кирпичная ул., д. 3

35

Некрасова ул., д. 70б

36

Некрасова ул., д. 72

 

«В 2020 году на реализацию проекта „Городская среда“ для Вологды выделено 263 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Сохраняем такое же распределение, как в этом сезоне —  200 млн рублей направляем на ремонт дворов, 60 млн на ремонт общественных пространств. Список дворов был сформирован на основании существующего рейтинга дворовых территорий, чьи жители подавали заявки на ремонт. Идем в порядке очерёдности. Как и ранее, предварительно во дворах проверим инженерные сети и где необходимо, будет проведен ремонт. В этом году ставим задачу коммунальщикам провести эту работу как можно раньше. Замену ветхих участков водоводов можно начинать уже зимой, чтобы весной все было готово для ремонта», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов

До начала ремонта в каждом дворе из вышеуказанного списка пройдут встречи с жителями для обсуждения и корректировки эскизных проектов. В этой работе примут участие представители городской администрации и депутаты.

Кроме того, администрация Вологды объявила, что в 2020 году в рамках программы в городе благоустроят два общественных пространства: бульвар по улице Пирогова и парк «Рождественский» в микрорайоне Охмыльцево. Эти территории стали лидерами голосования, которое прошло с 26 по 28 ноября на сайте администрации города Вологды.  
 

Тэги: ремонт дворов, городская среда, общественное пространство

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