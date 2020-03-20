Встреча блогера Ильи Варламова с вологжанами, запланированная на 24 марта, отменена

20.03.2020 [Общество]

Встреча блогера Ильи Варламова с жителями Вологды, запланированная на 24 марта, отменяется. Областную столицу урбанист должен был посетить в рамках своего урбанистического тура по 68 городам России.

- Мы переносим турне по России с презентацией книги до тех пор, как ситуация с пандемией коронавируса наладится. Кроме того, мы временно приостанавливаем наши лекции в Москве и Петербурге, - говорится в сообщении организаторов. 

Ранее NewsVo писал, что летом 2018 года Илья Варламов снял в Вологде пилотный выпуск своего ютуб-проекта «БДСМ» — «Большая дорога с мэром».

Тэги: урбанистика, блогеры

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