Блогер Илья Варламов приедет в Вологду 24 марта

Блогер и урбанист Илья Варламов посетит Вологду 24 марта в рамках своего урбанистического тура по 68 городам России.

— Друзья, у меня в руках книга «100 советов мэру», которую мы написали с Максимом Кацем, — сообщает Варламов в своем блоге— А ещё я хочу в ближайший год посетить 68 городов по всей России и в каждом из них встретиться с подписчиками. Будет большой урбанистический тур. Кстати, заходите на сайт, чтобы записаться волонтёром в вашем городе, без вашей помощи мы не сможем провести встречи. Я хочу рассказать вам про эту книгу, а также дать мэрам несколько советов!

Вологда станет первым городом тура. Время и место встречи на сайте пока не сообщается, но там есть онлайн-форма, где вологжане могут зарегистрироваться для участия и потом получить эту информацию.

Как сообщили NewsVo в пресс-службе администрации Вологды, на данный момент в графике мэра Вологды Сергея Воропанова встреча с блогером на 24 марта не запланирована, так как Варламов приезжает в Вологду не по приглашению чиновников. Однако возможность внесения такой встречи в график не исключается.

Ранее NewsVo писал, что летом 2018 года Илья Варламов снял в Вологде пилотный выпуск своего ютуб-проекта «БДСМ» — «Большая дорога с мэром».