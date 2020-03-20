Двое жителей Вологды задержаны по подозрению в совершении серии дачных краж

20.03.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 33-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в совершении дачных краж. 

48-летняя вологжанка заявила правоохранителям, что с её дачи, расположенной на улице Ананьинской, пропали инструменты и электрическая плита. Женщина оценила ущерб в 42 тысячи рублей. 

Прибывший на место происшествия эксперт-криминалист установил, что злоумышленник проник в дом, разбив стекло. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых вологжан.

«Во время беседы со злоумышленниками полицейские установили причастность еще к двум кражам в том же дачном товариществе. Часть краденого имущества мужчины сдали в ломбрад, а часть продали случайному таксисту, выручив за все 10 тысяч рублей. Денежные средства потратили на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo cообщал, что двое жителей Кадуя украли из дачного дома инструменты на 29 тысяч рублей.

Тэги: кражи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
20.03.2020 [Культура]

Театры Вологды отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса

117
0
19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

1184
0
16.03.2020 [Общество]

В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

7407
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На предприятии в Вологде начали шить марлевые маски
Двое жителей Вологды задержаны по подозрению в совершении серии дачных краж
Северную объездную дорогу в Череповце за 463 млн построит ООО «Дорожное управление»
Театры Вологды отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса
В Бабушкинском районе слесарь-ремонтник лишился кисти руки на производстве
В Сямженском районе жители обеспокоены планами по вырубке леса у деревни Монастырской
Житель Великоустюгского района похитил продукты из магазина и обменял на алкоголь
 


19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

1184
0
20.03.2020 [БлогоVO]

Проект трансформации пространства парка КиО

109
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

635
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика