Двое жителей Вологды задержаны по подозрению в совершении серии дачных краж

В Вологде полицейские задержали 33-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в совершении дачных краж.

48-летняя вологжанка заявила правоохранителям, что с её дачи, расположенной на улице Ананьинской, пропали инструменты и электрическая плита. Женщина оценила ущерб в 42 тысячи рублей.

Прибывший на место происшествия эксперт-криминалист установил, что злоумышленник проник в дом, разбив стекло. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых вологжан.

«Во время беседы со злоумышленниками полицейские установили причастность еще к двум кражам в том же дачном товариществе. Часть краденого имущества мужчины сдали в ломбрад, а часть продали случайному таксисту, выручив за все 10 тысяч рублей. Денежные средства потратили на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo cообщал, что двое жителей Кадуя украли из дачного дома инструменты на 29 тысяч рублей.