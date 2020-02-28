Двое жителей Кадуя украли из дачного дома инструменты на 29 тысяч рублей

В Кадуе полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в совершении кражи имущества из чужого дачного дома. Одному из подозреваемых 31 год, второму — 35 лет.

«В дежурную часть ОМВД России по Кадуйскому району обратилась женщина 1967 г. р. Она сообщила полицейским, что вместе с мужем приехала из Череповца, чтобы проверить дачный дом. Уже при подходе к калитке они заметили повреждения замков в сарае и доме. Выяснилось, что пропали бытовые инструменты, алюминиевая лестница и бензотриммер. Ущерб составил порядка 29 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. У одного из них были изъяты похищенная лестница и бензотриммер.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы. 31-летний подозреваемый помещён в следственный изолятор, так как был судим ранее.

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