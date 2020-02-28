Жительница Великого Устюга украла банковскую карту у спящей подруги и потратила деньги

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местной жительницы. Женщина заявила в полицию о том, что с её счёта было списано 4 тысячи рублей. Кроме того, потерпевшая не смогла найти карту в своей квартире.

Правоохранители выяснили, что средства были списаны для оплаты товара в магазине, а также то, что при покупке был введён пин-код карты. В дальнейшем они также установили подозреваемую в совершении преступления, которой оказалась 47-летняя знакомая потерпевшей.

«В ее квартире оперативники нашли похищенную банковскую карту. Как выяснилось в дальнейшем, подозреваемая воспользовалась тем, что ее подруга заснула, после чего забрала банковскую карту и ушла из гостей. Пин-код ей был известен, так как она запомнила его при совместном походе в магазин», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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