В Сокольском районе раскрыли кражу пяти центнеров силоса

27.02.2020 [Происшествия]

С территории фермы в Сокольском районе украли пять центнеров силоса, который должен был пойти на корм животным. Полицейские вычислили злоумышленника.

— При изучении места происшествия выяснили, что похищенный корм был вывезен в сторону Кадникова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Им оказался 48-летний местный мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Задержанный рассказал полицейским, что собрал корм в мешки и вывез к своему дому. Доставить похищенное ему якобы помог проезжавший мимо водитель УАЗа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).   

Ранее NewsVo сообщал, что в Великом Устюге осудили местного жителя, который вместе с сообщниками разбирал железную дорогу на металлолом.

Тэги: кража, курьезы

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