Театры Вологды отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса

20.03.2020 [Культура]

Театры Вологды приостанавливают работу в связи с угрозой распространения коронавируса. Учреждения культуры ссылаются на запрет массовых мероприятий, введенный постановлением регионального правительства.

Так, Вологодский драматический театр приостановил показ спектаклей на срок до 17 апреля.

- Купленные билеты будут действительны в течение всего календарного года, - сообщается на странице театра в социальной сети. - Вы сможете выбрать любой спектакль из репертуара и удобную для вас дату. Заранее предъявив билет в кассе театра, вы получите номер ряда и места в зрительном зале. Так же билеты можно сдать с возмещением полной стоимости в местах их приобретения.

Также переносится представление, посвященное Дню театра, которые должно было пройти по традиции 27 марта в Драматическом театре. Организаторы сообщают, что новая дата мероприятия станет известна сразу по окончании ограничительного периода.

Вологодский театр для детей и молодёжи приостановил показы спектаклей до 1 апреля.

 - Купленные вами билеты можно сдать по месту их приобретения, - сообщается на странице театра в социальной сети. - Приобретённые билеты через он-лайн сдавать через этот же сайт (в правом нижнем углу оранжевая "кнопка" - Служба заботы). А дальше - по инструкции. Благодарим за понимание.

Камерный драматический театр приостановил показы спектаклей до конца марта.

- Билеты, приобретенные вами, будут действительны после снятия карантина, и вы сможете посетить наши спектакли в удобные для вас даты, - сообщается на странице театра в социальной сети.

Вологодский областной театр кукол «Теремок» сообщает о приостановлении показов с 17 марта, не оговаривая пока срока окончания ограничений.

- Приобретенные билеты можно вернуть по месту приобретения (касса театра, онлайн-касса https://quicktickets.ru/vologda-teatr-kukol-teremok), либо использовать на эти же, или любые другие спектакли нашего репертуара, после возобновления показов, - сообщается на странице театра в социальной сети.

Тем временем, Вологодский Дом актера продолжает показ камерных спектаклей.

- В условиях внезапно наступившего культурного дефицита Дом актёра продолжает свою работу для вас. Как вы знаете, наш зал далеко не массовый. Даже при аншлаге это 50 зрителей. А в условиях карантина мы еще уменьшили количество зрительских мест, - сообщается на странице Дома актера в социальной сети. - В связи со сложившейся ситуацией мы предпринимаем все возможные меры по усилению дезинфекции театра, чтобы сделать ваше пребывание здесь максимально безопасным и комфортным: обрабатываем специальными растворами все поверхности, регулярно проветриваем помещение и, конечно, стараемся внимательно следить за самочувствием наших сотрудников.

Также Дом актера высказывает надежду, что в случае недомогания зрители отложат визит на спектакль и возвратят билеты.

Тэги: Театры, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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