Запрет на массовые мероприятия ввели в Вологодской области из-за коронавируса

17.03.2020 [Общество]

В Вологодской области запретили массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек из-за коронавируса.

— Запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек и любых культурно-массовых и спортивных мероприятий вне зависимости от числа участников, — сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее NewsVo также сообщал, что из-за угрозы распространения инфекции в области принято решение отправить на каникулы с 18 марта всех школьников. Колледжи и техникумы, высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. 

Под запрет попали командировки госслужащих в другие регионы страны, проведение календарных спортивных, театрально-концертных мероприятий, а также гастроли творческих коллективов, групповые экскурсии в музеях, работа библиотек.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

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