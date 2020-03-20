Вологжанина оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу из автомата в новогоднюю ночь

Суд оштрафовал жителя Вологды, который в новогоднюю ночь стрелял в воздух из охолощенного автомата Калашникова. Инцидент произошел 1 января около двух часов ночи на Набережной VI армии. На мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

— Н. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения не признал. Указал, что он стрелял холостыми патронами для салюта, имитируя выстрелы, полагая, что списанное оружие не относится к огнестрельному оружию, просил производство по делу прекратить, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Доводы мужчины судом не были приняты: федеральный закон запрещает стрелять в границах населенных пунктах из любого оружия, в том числе и из списанного. Учитывая личность нарушителя и его имущественное положение, ему назначили минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — штраф в 40 тысяч рублей и конфискация автомата вместе с патронами.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что 37-летнего жителя Череповца осудили условно за стрельбу на улице из охолощеного (сигнального) автомата Калашникова. Инцидент произошел 2 мая 2019 года около пяти часов утра возле дома № 112 на Советском проспекте.