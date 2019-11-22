Череповчанина осудили условно за стрельбу на улице из сигнального автомата Калашникова

37-летнего жителя Череповца осудили условно за стрельбу на улице из охолощеного (сигнального) автомата Калашникова. Инцидент произошел 2 мая этого года около пяти часов утра возле дома № 112 на Советском проспекте.

Как ранее пояснили NewsVO в пресс-службе областного УМВД, сигнал о стрельбе поступил в дежурную часть после звонка на номер 112. Полицейские прибыли на место, у ресторана «Кружечка» задержали мужчину с сигнальным автоматом.

Позже, как следует из материалов дела, задержанный рассказал полицейским, что в ту ночь ехал на своем «БМВ 525» по Советскому проспекту. У ресторана «Кружечка» проезжую часть в неположенном месте переходили два пьяных молодых человека. Водителю иномарки пришлось применить экстренное торможение. После того, как парни перешли дорогу, он развернулся и подъехал к ним.

— Через окно автомобиля он сделал молодым людям замечание. В ходе словесного конфликта один из молодых людей несколько раз пнул по передней пассажирской двери и ударил кулаком по стеклу. Его знакомый хотел, но не смог выйти из автомобиля, поскольку дверь от ударов заклинило. Это обстоятельство привело его (подсудимого) в состояние сильного душевного волнения. Он крикнул молодым людям, чтобы они его подождали, а сам поехал домой за автоматом, с помощью которого хотел призвать их к ответственности, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вернувшись, он заметил похожих молодых людей у ресторана, достал с заднего сидения автомат и два раза выстрелил в воздух. При этом, как говорит подсудимый, на людей оружие он не направлял, уроз не высказывал.

За хулиганство, совершенное с применением оружия (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ), суд назначил череповчанину наказание в виде года и десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в два с половиной года. Списанный охолощенный автомат Калашникова и 280 холостых патронов к нему у мужчины конфисковали.

Справка



Охолощённое орýжие (также встречаются названия вы́холощенное и демилитаризóванное) — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно. Такое оружие изготавливается либо специально (например, по образцу вымышленного оружия из видеоигр) или переделывается из боевого оружия (такая процедура называется охолощéнием).