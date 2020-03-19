Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок

Из-за коронавируса некоторые жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок. Страны объявляют карантин и прекращают авиасообщение.

Так, вологжанин Даниил Подольный рассказал «Премьеру», что вместе с семьей сейчас находится в Египте, вылететь обратно он должен был 23 марта, однако все аэропорты Египта прекращают работу до конца месяца из-за распространения коронавируса.

— Посольство сказало, что скорей всего будут вывозить бортами МЧС, — написал мужчина 18 марта на своей странице в социальной сети.

Житель Череповца Владимир Скворцов вместе с женой и трехлетним ребенком оказался «заперт» на Филлипинах. Семья уехала туда в начале марта.

— С 15 марта по 14 апреля в стране объявлен всеобщий карантин. Он подразумевает, что мы и другие туристы, не только россияне, покинуть страну не можем. Закрыты внутренние перелеты, а с 20 марта полностью закрываются международные. Меры очень жесткие. Мы с семьей находимся на острове Себу, сюда нас эвакуировали пограничным катером с другого острова, но мы не можем выбраться в Манилу, так как нет внутренних перелетов, поэтому мы не можем вернуться на родину, — рассказал Владимир официальному сайту Череповца.

Вологжанин Николай Белозеров на своей странице в соцсети пишет, что 17 марта их рейс из Венгрии в Москву задержали из-за того, что были огромные очереди на регистрацию - их самолетом эвакуировались россияне. После прохождения паспортного контроля в аэропорту Жуковского выяснилось, что людям нужно заполнить анкету и изменить температуру (хотя они уже это делали при посадке в самолет).

— Никакой организации со стороны аэропорта Жуковский не было — люди сгрудились в узком проходе, все на нервах, т. к. у многих поезда и рейсы дальше. Багаж можно было получить только после всей процедуры, для этого нужно было продираться сквозь толпу туда и уже с чемоданами обратно. На четырех регистраторов было две медсестры, которые бегали от стола к столу, чтобы взять мазки, и ВНИМАНИЕ! — один медработник с термометром, которая продиралась сквозь толпу от столика к столику. Нормальных секьюр-пакетов для образцов у них не было — все складывали в обычные файлы и запечатывали степлерами, при этом периодически медсестры вскрикивали: «файлы кончаются!» А людей ещё сотни стояли, — отмечает Николай.

В итоге вологжане опоздали на свой поезд.

По данным Ростуризма, в зарубежных странах сейчас остается около 100 тысяч только организованных туристов, плюс много людей, путешествующих самостоятельно.

Ранее NewsVo сообщал, что главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому власти регионов должны обеспечить двухнедельную изоляцию и обследование всех прибывающих в страну людей.