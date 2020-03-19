Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию

Власти регионов должны обеспечить двухнедельную изоляцию и обследование всех прибывающих в Россию, сообщает "Российская газета".

Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Постановление зарегистрировано в Минюсте и является обязательным к исполнению. Мера направлена на сдерживание распространения коронавируса COVID-19 в России.

Ранее NewsVo сообщал, что российские ученые расшифровали геном коронавируса. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для его лечения.