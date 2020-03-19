Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию

19.03.2020 [Общество]

Власти регионов должны обеспечить двухнедельную изоляцию и обследование всех прибывающих в Россию, сообщает "Российская газета".

Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Постановление зарегистрировано в Минюсте и является обязательным к исполнению. Мера направлена на сдерживание распространения коронавируса COVID-19 в России.

Ранее NewsVo сообщал, что российские ученые расшифровали геном коронавируса. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для его лечения.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
17.03.2020 [Общество]

Запрет на массовые мероприятия ввели в Вологодской области из-за коронавируса

2299
1
16.03.2020 [Общество]

В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

7177
1
17.03.2020 [Общество]

В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски

5791
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?
Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию
Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
22-летний череповчанин украл из квартиры родственницы ювелирные украшения
Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн
 


19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

183
0
19.03.2020 [БлогоVO]

Пару слов о российском карантине

190
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

528
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика