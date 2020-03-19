Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщают РИА-новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

С помощью материала, полученного от пациента с COVID-19 из России, специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

«Этот коронавирус — новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — заявил исполняющий обязанности директора института доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились порядка 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч из них умерли.

В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. 19 марта в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусное заболевание. Это первый случай смерти пациента с вирусом в стране.