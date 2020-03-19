Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн

19.03.2020 [Общество]

Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде 19 марта пройдет в онлайн-режиме. Изначально встречу с жителями запланировали в школе № 5, но из-за введенного в области запрета на проведение общественных мероприятий ее отменили.

— Мы уважаем вашу социальную изоляцию и переносим нашу встречу в онлайн-формат! — сообщают организаторы в группе Лаборатория городской среды | Вологда.

Трансляция начнется на новостном сайте городской администрации 19 марта в 19.10. Свои вопросы и комментарии можно будет оставлять в режиме онлайн. Подробную информацию можно уточнить в Центре по работе с населением: тел. 8-921-238-00-15.

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам голосования жителей в список на благоустройство общественных пространств в Вологде в 2020 год были включены два пространства, набравшие наибольшее количество голосов: бульвар на ул. Пирогова и Рождественский сквер в микрорайоне Охмыльцево. На ремонт этих территорий будет направлено порядка 63 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. 

 

Тэги: благоустройство, городская среда

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
19.03.2020 [Общество]

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

1193
0
18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

1565
0
18.03.2020 [Общество]

В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски

1353
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию
Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
22-летний череповчанин украл из квартиры родственницы ювелирные украшения
Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн
Областной суд и приставы в Вологде прекратили личные приемы жителей из-за коронавируса
У жителя Тарногского района украли канистру с дизельным топливом, пока он был в армии
 


19.03.2020 [Общество]

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

1193
0
19.03.2020 [БлогоVO]

Реалити-шоу заречной стороны Великоустюгского района «Остаться в живых»

236
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

519
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика