Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн

Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде 19 марта пройдет в онлайн-режиме. Изначально встречу с жителями запланировали в школе № 5, но из-за введенного в области запрета на проведение общественных мероприятий ее отменили.

— Мы уважаем вашу социальную изоляцию и переносим нашу встречу в онлайн-формат! — сообщают организаторы в группе Лаборатория городской среды | Вологда.

Трансляция начнется на новостном сайте городской администрации 19 марта в 19.10. Свои вопросы и комментарии можно будет оставлять в режиме онлайн. Подробную информацию можно уточнить в Центре по работе с населением: тел. 8-921-238-00-15.

Ранее NewsVo сообщал, что по итогам голосования жителей в список на благоустройство общественных пространств в Вологде в 2020 год были включены два пространства, набравшие наибольшее количество голосов: бульвар на ул. Пирогова и Рождественский сквер в микрорайоне Охмыльцево. На ремонт этих территорий будет направлено порядка 63 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.