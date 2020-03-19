Новым директором «Спецавтотранса» в Череповце назначен Вадим Ядов

В Череповце новым директором муниципального "Спецавтотранса", который занимается содержанием улиц города и благоустройством, стал Вадим Ядов. Ранее он занимал пост руководителя ремонтно-механического цеха № 1 ПАО «Северсталь», сообщает официальный сайт мэрии города.

«Новый руководитель должен продолжить работу по совершенствованию предприятия, в том числе укомплектовать штат, заняться приобретением новой высокопроизводительной техники для содержания улиц города, — пояснил заместитель мэра по городскому хозяйству Артем Дмитриев. — „Спецавтотранс“ переходит под управление Вадима Анатольевича без долгов и, более того, с экономией бюджета. Это заслуга Игоря Николаевича Фролова, который смог вывести предприятие на безубыточный уровень, начал обновлять технику, разработал программу по дальнейшему совершенствованию технической базы „Спецавтотранса“, которая будет принята на вооружение».

Контракт с предыдущим руководителем коммунального предприятия, Игорем Фроловым, был заключен на год и истек. За вклад в развитие предприятия его наградили благодарственным письмом губернатора Вологодской области. Теперь Фролов вернется на "Северсталь", где ранее в управлении транспорта возглавлял цех благоустройства и озеленения.

Ранее NewsVo сообщал, 29 октября 2019 года депутаты гордумы Череповца единогласно проголосовали за назначение мэром Вадима Германова, ранее занимавшего пост гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь».