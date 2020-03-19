Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе заключили под стражу

25-летнего виновника ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе отправили под стражу, сообщает прокуратура Вологды. Известно, что в тот вечер молодой человек сел за руль пьяным.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла в ночь на 29 декабря 2019 года на 676 километре трассы Москва — Архангельск. Пьяный 25-летний житель Верховажского района, управляя автомобилем «Форд Фокус», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниссан Альмера».

В результате ДТП погибли четыре человека, ехавшие «Ниссане»: 22-летний водитель, ехавшая на переднем сидении 22-летняя пассажирка, сидевшая за водителем 44-летняя женщина и пассажир- мужчина, сидевший сзади справа. Также в аварии пострадал и пассажир, находящийся в автомобиле подозреваемого.

По факту гибели людей было возбуждено дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения;).

- В связи с тем, что за указанное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с учетом характеризующих данных на обвиняемого и мнения государственного обвинителя постановлением Вологодского городского суда, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Вологодского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.