Организовать дистанционное обучение детей во время каникул вологодским педагогам помогут центры методической поддержки

Три Центра методической поддержки педагогов созданы в Вологодской области. Их задача - помочь учителям организовать дистанционное обучение школьников на время вынужденных каникул из-за коронавируса, рассказали в департаменте образования региона.

Так, для учителей школ Центр методической поддержки работает на базе Вологодского института развития образования, горячая линия: (8172) 75-30-20. Педагогам дополнительного образования будут помогать на базе Регионального центра дополнительного образования, телефоны (8172) 28-60-80, (8172) 28-69-10, (8172) 28-69-00. Учителя, работающие с одаренными детьми, могут обращаться в Центр выявления, поддержки и развития талантов у детей «Импульс», телефоны (8172) 23-96-64, (8172) 23-96-65.

На сайте Регионального центра дополнительного образования и Центра «Импульс» уже размещена информация о конкурсах и заочных школах, которые пройдут в дистанционной форме в каникулярный период.

Кроме того, как пояснили в департаменте, есть большое количество бесплатных информационных ресурсов, которыми дети и учителя могут воспользоваться. Например, «Российская электронная школа», «Учи.ру» , «Я – класс», «Лекториум», «Фоксфорд», «Яндекс.Учебник», Медиатека «Просвещение», Издательство «Академкнига/Учебник».

Все организации дополнительного образования области планируют организовать дистанционную работу со школьниками через свои группы в соцсетях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области школьников досрочно отправили на каникулы с 18 марта по 1 апреля из-за коронавируса. В федеральных СМИ сегодня была опубликована информация, что каникулы продлят до 12 апреля, однако в департаменте образования отмечают, что будут ориентироваться на региональные решения и даты.