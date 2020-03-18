Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу

18.03.2020 [Общество]

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что 70% россиян относятся к среднему классу. Глава государства уточнил, по методике Мирового банка к таковым относят людей с доходом в 1,5 раза выше минимального размера оплаты труда (МРОТ). В России он составляет 12,1 тыс. руб.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в США, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в 1,5 раза больше, чем МРОТ… У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%»,— сказал господин Путин в интервью ТАСС.

Журналист отметил, что «все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии». «Не хотелось бы как во Франции»,— сказал глава государства. По его словам, там из-за «выступлений» не работают целые отрасли экономики, в ходе протестов погибли 11 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным РИА рейтинг, Вологодская область на 31 месте в России по количеству семей, относящихся к среднему классу. В регионе их всего 12,6%.

- Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу, - сообщает информ-агентство.

Тэги: средний класс

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