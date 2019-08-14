В Вологодской области только 12,6% семей относятся к среднему классу

Вологодская область на 31 месте в России по количеству семей, относящихся к среднему классу. В регионе их всего 12,6%.

Таковы результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости по данным, представленным Росстатом.

- Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу, - сообщает информ-агентство.

В основе исследования - данные по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года, а также распределение заработной платы в апреле 2019 года.

На первом месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ: там к категории среднего класса можно отнести 45% семей. В то же время в Ингушетии их всего около 2%.

Ранее Newsvo сообщал, что, по данным Вологдастата, доходы 161,8 тысяч жителей Вологодской области были ниже уровня прожиточного минимума. Это примерно 13,8% от всего населения региона.