«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

Что делать, если почувствовал симптомы ОРВИ? Стоит ли бояться изолятора? Хватит ли тест-систем на всех? Где получить ответы на все свои вопросы о коронавирусе? Об этом NewsVo рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани.

— Анна, какая самая свежая информация на сегодня по коронавирусу в Вологодской области?

— По данным на сегодня, 17 марта, обследовано 348 человек. В Вологодской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

— Кого именно обследуют в первую очередь?

— В обязательном порядке у нас обследуются граждане, вернувшиеся из-за рубежа. Каким образом это происходит? По возвращению сюда из-за рубежа сведения от пограничных служб передаются в УФМС, УФМС передаёт Роспотребнадзору, а Роспотребнадзор передаёт эти сведения в поликлинику по месту жительства. Медицинские работники выходят на дом и обследуют прибывших. Если у них выявлена симптоматика заболевания, то их обследуют в стационаре. То есть их помещают в стационар для обследования и лечения. Те, кто приезжают, и у них нет симптомов, тем не менее, все равно находятся на карантине, делается забор материала для исследования. И 14 дней они находятся на больничном листе.



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— Как получить больничный лист?

— Всё очень просто. На сайте правительства области указаны телефоны горячей линии, по которым нужно позвонить. Имеется возможность получения листов временной нетрудоспособности без посещения медицинского учреждения. Для этого медицинские работники выходят на дом, осматривают и выписывают больничный лист. И в такой изоляции граждане находятся в течение 14 дней с момента их возвращения. Если какие-то вопросы возникают, их можно задать по телефонам горячей линии, которые работают на базе Центра медицины катастроф 71-27-20, 71-65-44. Оттуда информацию передают в медицинскую организацию по месту проживания. И медицинская организация оформляет больничный лист на 14 календарных дней без визита обратившегося в поликлинику. Или же можно сразу обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства, тоже медицинские работники выйдут на дом.

— Где можно пройти тестирование на коронавирус?

— Диагностику нового типа коронавируса в Вологодской области проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии, который расположен в Вологде. Лаборатория центра на сегодняшний день обеспечена диагностическими тест-системами в достаточном количестве.

— Туда можно обратиться в частном порядке?

— Нет. Все обращения через свою поликлинику. Если вы не контактировали с больными, не выезжали за границу, то, в принципе, беспокоиться нечего. Но если были какие-то контакты, то нужно обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства. Если у вас какое-то серьезное недомогание, то нужно вызывать скорую помощь. Бригады скорой помощи, когда занимаются транспортировкой пациентов, прибывших из-за рубежа и имеющих какие-либо симптомы, они делают это в специальных защитных костюмах. Забор материала проводится у тех лиц, которые вернулись из стран, неблагополучных по заболеваемости, и у больных небольничными пневмониями.

— Как долго делается один тест на коронавирус?

— Время диагностики с момента забора материала до получения результата составляет не более суток. Тест проводится несколько раз в течение заболевания. Как минимум дважды даже у тех, кто не болен: в начале карантина и в конце карантина. Все граждане, которые прибывают из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, взяты под непрерывное медицинское наблюдение на срок до 14 дней. По данным на вчера у нас под наблюдением врачей находилось 27 таких человек.

— Есть люди, которые уже сейчас заявляют, что если у них появятся хоть какие-то симптомы гриппа или ОРВИ, то они не будут обращаться к врачам, потому что боятся, что их запрут в инфекционной больнице, и уж там-то они обязательно заразятся коронавирусом. Что вы можете сказать таким людям?

— Все пациенты с подозрениями на коронавирус находятся в отдельных боксах, в которых абсолютно автономные вход и выход. Они ни с кем не контактируют. Что касается страшилок про «меня затащили»… Тут нужно помнить, что у врача нет намерения навредить. Всё, что он делает, это всё во благо здоровья человека. Может быть, никак не проявляется симптоматика пока, потому что есть определенный инкубационный период, но человек уже заражен и уже распространяет вирус. Отказываться от медицинской помощи ни в коем случае не нужно. Даже если нет симптомов, все равно на карантине нужно быть. Вы видите какая ситуация в стране и в мире! С каждым днём количество тех, у кого диагностировано это заболевание, растет. Конечно, к сожалению, есть большая вероятность, что этот вирус может проникнуть и на нашу территорию. Но паниковать не стоит. Главное, если вернулись из-за границы, не нужно прятаться. Лучше обратиться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это забота о своём здоровье, здоровье близких, знакомых, друзей и всех людей, которые вас окружают.

Как ранее сообщал NewsVo, с 17 марта в Вологодской области вводят режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Беседовала Елена Петряева