В Вологде за фальсификацию на выборах оштрафовали двух членов УИК и двух общественных наблюдателей

17.03.2020 [Общество]

На сайте Вологодского городского суда опубликовали решение по делу о фальсификации бюллетеней для голосования во время выборов губернатора области в 2019 году. В совершении преступления обвинялись два члена участковой избирательной комиссии и два общественных наблюдателя, работавших на этом участке. Все фигуранты отделались судебными штрафами, их уголовное преследование прекращено. 

О нарушениях, выявленных во время выборов губернатора Вологодской области и депутатов городской думы 8 сентября 2019 года в УИК № 296, NewsVo сообщал ранее. Кандидату в гордуму на 11 округе Кириллу Шелепину показалось подозрительной слишком быстрая процедура выездного голосования:

— В 10 утра ушла комиссия и вернулась через 4 часа с 70 голосами избирателей. Менее 3,5 минут на человека. Реестр избирателей ваяют после возвращения второй комиссии с округа.

В материалах дела на сайте суда говорится, что голосование по 70 бюллетеням, которые привезли с выездного голосования, было сфальсифицировано. Организовала это, по версии следствия, председатель УИК № 296 Яна Смирнова, «руководствуясь личными предпочтениями, в целях увеличения количества голосов, отданных за одного из кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы, а также за одного из кандидатов, участвующих в выборах губернатора Вологодской области».

Так, Смирнова заранее составила список из 70 избирателей, имевших право голоса на предстоящих выборах. 8 сентября 2019 года она дала указание члену избирательной комиссии Варзиновой, а также наблюдателю от Общественной палаты Муромцевой и наблюдателю от ЛДПР Журавлевой взять бюллетени для выездного голосования и за пределами УИК самостоятельно заполнить их от имени перечисленных в списке людей. 

— При этом поставить в избирательных бюллетенях отметки о голосовании за одного из кандидатов Вологодской городской думы и отметки о голосовании за одного из кандидатов в губернаторы Вологодской области, — говорится в решении суда. 

Благодаря обращению Шелепина, нарушения были выявлены, а результаты выездного голосования на участке №296 в Вологде аннулировали. 

Действия Яны Смирновой были квалифицированы следствием по  ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 142 УК РФ -  организация фальсификации избирательных документов, совершенная членом участковой избирательной комиссии и уполномоченными представителями избирательных объединений, группой лиц по предварительному сговору. Трех ее сообщниц обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 142 УК РФ - осуществление фальсификации избирательных документов группой лиц по предварительному сговору.

На суде и прокурор, и следователь ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении наказания фигуранткам в виде штрафа. Судья, приняв во внимание то, что все четыре женщины ранее не были судимы, характеризуются положительно, а также «загладили причиненный преступлением вред, принесли извинения, оказали благотворительную помощь БУЗ ВО „Дом ребенка специализированный“», решил это ходатайство удовлетворить.

Яна Смирнова оштрафована на 30 000 рублей, все остальные фигурантки - по 25 000 рублей каждая. 

Отметим, на выборах в гордуму на 11 округе победил единоросс Алексей Коновалов. 

Тэги: фальсификация, выборы, нарушения

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