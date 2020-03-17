Благотворительная фотосессия «Реальная любовь», назначенная в Вологде на 21 марта, отменена

Организаторы благотворительной фотосессии «Реальная любовь хороших людей» объявили об отмене акции, назначенной на 21 марта.

— В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу мы отменяем все мероприятия! Мы не хотим подвергать ваши жизни опасности, — сообщается в группе фонда «Хорошие люди».

«Реальная любовь хороших людей» — это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос участники благотворительной фотосессии получают десять снимков.

Как ранее сообщал NewsVo, с 17 марта в Вологодской области вводят режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.