Две канистры с алкоголем пытались пронести на территорию колонии в Шексне

Девять литров спиртосодержащей жидкости пытались провезти на территорию колонии № 12 в Шексне. Две канистры, спрятанные под пассажирским сиденьем авто, обнаружили сотрудники отдела охраны учреждения.

— На водителя транспортного средства составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Согласно российскому законодательству, передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и СИЗО, запрещенных предметов влечет наложение штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 26 декабря 2019 года сотрудники исправительной колонии № 12 в Шексне задержали двух мужчин, перебрасывавших запрещённые предметы на территорию учреждения. В свертках оказались 33 мобильных телефона.