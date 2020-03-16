Две канистры с алкоголем пытались пронести на территорию колонии в Шексне

16.03.2020 [Происшествия]

Девять литров спиртосодержащей жидкости пытались провезти на территорию колонии № 12 в Шексне. Две канистры, спрятанные под пассажирским сиденьем авто, обнаружили сотрудники отдела охраны учреждения. 

— На водителя транспортного средства составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Согласно российскому законодательству, передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и СИЗО, запрещенных предметов влечет наложение штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 26 декабря 2019 года сотрудники исправительной колонии № 12 в Шексне задержали двух мужчин, перебрасывавших запрещённые предметы на территорию учреждения. В свертках оказались 33 мобильных телефона. 

Тэги: колонии

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