Череповецкий «Алмаз» завершил свое выступление в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

16.03.2020 [Спорт]

В 1/8 финала Кубка Харламова череповецкий "Алмаз" принимал МХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга. Это были ответные поединки, два первых состоялись  на прошлой неделе.  

В субботнем матче, ведя в счёте 2:0 к середине второго периода, череповчане позволили сопернику сравнять счёт. В третьем периоде Макар Хабаров вновь вывел «Алмаз» вперед, но и это преимущество череповчане удержать не смогли. 3:3 - так завершилось основное время, а в овертайме гол Дмитрия Рашевского, который оформил дубль в этом матче, принес «Динамо» победу со счетом 3:4

В воскресенье матч прошел по схожему сценарию. Череповчане дважды вели в счёте (2:1 и 3:2), но не смогли удержать свое преимущество. Гости сравнивают счёт за десять секунд до конца основного времени матча, а в овертайме "динамовец" Павел Кузнецов приносит своей команде победу. 3:4 в матче, и 1-3 в серии, «Алмаз» завершил свое выступление в этом розыгрыше Кубка Харламова.

Тэги: хоккей

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