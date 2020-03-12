Хоккейный «Алмаз» из Череповца встретился с петербургским «Динамо»

Череповецкий «Алмаз» с победы начал «поход» за «Кубком Харламова», главным трофеем Молодёжной хоккейной лиги.

Соперником «Алмаз», на стадии 1/8 финала стал МХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга. Две первых игры прошли на выезде. В первом матче, который был во вторник, череповчане одержали убедительную победу со счетом 3:0, забросив по шайбе в каждом из трех периодов.

Матч, который прошел 11 марта, сложился для «молодёжки» Череповца гораздо сложнее. Уже после первого периода на табло горели цифры 5:0 в пользу МХК «Динамо». «Алмаз» в этот вечер смог ответить только голом Алексея Лапшина. Окончательный счёт - 6:1.

При счёте 1-1 серия до трех побед переезжает в Череповец, где команды встретятся 14 и 15 марта.