В Вытегре директор управляющей компании присвоила около 690 тысяч рублей

41-летнюю жительницу Вытегры будут судить за присвоение 690 тысяч рублей, принадлежащих организации по управлению эксплуатацией жилого фонда, директором которой она являлась. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

По версии следствия, два эпизода преступления были совершены женщиной в 2016–2018 годах. Ранее NewsVo сообщал, что она оформляла договоры займов между двумя организациями, будучи директором обоих, а затем под видом этих займов получала из кассы денежные средства — в общей сложности 335 тыс. рублей. Следователи также выяснили, что женщина присваивала деньги под предлогом ремонта машин УК.

— Кроме того, заключив с индивидуальным предпринимателем договор по ремонту автотранспорта организации, обвиняемая похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме 355 тыс. рублей, посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов по фактически непроизведенным работам по ремонту и обслуживанию транспортных средств, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Предназначенные ремонтникам деньги она забирала из кассы сама и присваивала.

Следствие завершено, материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокурором Вытегорского района направят в суд для рассмотрения по существу.