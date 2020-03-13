В Вытегре директор управляющей компании присвоила около 690 тысяч рублей

13.03.2020 [Происшествия]

41-летнюю жительницу Вытегры будут судить за присвоение 690 тысяч рублей, принадлежащих организации по управлению эксплуатацией жилого фонда, директором которой она являлась. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

По версии следствия, два эпизода преступления были совершены женщиной в 2016–2018 годах. Ранее NewsVo сообщал, что она оформляла договоры займов между двумя организациями, будучи директором обоих, а затем под видом этих займов получала из кассы денежные средства — в общей сложности 335 тыс. рублей. Следователи также выяснили, что женщина присваивала деньги под предлогом ремонта машин УК.

— Кроме того, заключив с индивидуальным предпринимателем договор по ремонту автотранспорта организации, обвиняемая похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме 355 тыс. рублей, посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов по фактически непроизведенным работам по ремонту и обслуживанию транспортных средств, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Предназначенные ремонтникам деньги она забирала из кассы сама и присваивала. 

Следствие завершено, материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокурором Вытегорского района направят в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: присвоение, управляющие компании

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
Алексей Мордашов заявил о разработке плана наследования своего состояния в 17 млрд. долларов
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
10.03.2020 [Общество]

Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей

2008
4
10.03.2020 [Общество]

Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек

2773
3
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

1007
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре директор управляющей компании присвоила около 690 тысяч рублей
Экологический митинг пройдет в Вологде 15 марта
Из-за весеннего половодья в Вологодской области могут быть подтоплены дома в 14 муниципалитетах
Вологодские депутаты поддержали законопроект о поправках в Конституцию
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
В Череповце закрывается детский музыкальный театр
Вологодские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3763
0
12.03.2020 [БлогоVO]

Сероводород, выделяемый адской скважиной становится проблемой для местных жителей

1081
0
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

1007
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика