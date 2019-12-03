В Вытегре директор домоуправления подозревается в присвоении 335 тысяч рублей

В Вытегре следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Её подозревают в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год, подозреваемая, будучи директором жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ), присвоила 335 тысяч рублей из вверенных ей денежных средств. В пресс-службе областного управления СКР корреспонденту newsVO пояснили, что женщина оформляла договоры займов между ЖЭУ и ещё одной фирмой, в которой также занимала должность директора. Получив деньги из кассы домоуправления, она не передавала их во вторую организацию, а присваивала себе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее NewsVo сообщал, что в Чагодощенском районе директора муниципального "Водоканала" подозревают в присвоении и растрате.