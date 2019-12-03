В Чагоде директора коммунального предприятия подозревают в присвоении и растрате

В Чагодощенском районе директора муниципального предприятия подозревают в совершении преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

— По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия, предоставляющего коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению Чагодощенского района, в период с февраля 2018 года по апрель 2018 года, действуя из личной заинтересованности, в пользу третьих лиц, растратил денежные средства предприятия, причинив ущерб своими действиями на сумму свыше 70 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, следователи полагают, что в период с ноября 2017 года по август 2018 года на вверенные ему предприятием деньги купил строительные товары, которые потом присвоил и распорядился по своему усмотрению. Причиненный МУПу ущер оценили в 42 тысячи рублей.

Выяснилось также, что еще до вступления в должность директора муниципального предприятия, в мае 2013 года полдозреваемый, в то время руководивший ООО «Спецгидросервис», демонтировал два котла, которые принадлежали администрации Чагоды, и сдал их на металлолом. Оборудование было передано частной фирме по договору аренды во временное пользование.

— Не поставив в известность собственника имущества о своих намерениях, решил их демонтировать и сдать как лом черного металла, а вырученные от продажи денежные средства потратить в своих целях. Реализуя задуманное, мужчина дал указание работникам возглавляемого им общества демонтировать котлы, разрезать их сваркой и сдать в пункт приема лома черного металла. Выполнив указание директора общества, работники полученные денежные средства передали директору общества, с которыми он распорядился по своему усмотрению, — сообщает прокуратура.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В данный момент оно передано в суд.