Экологический митинг пройдет в Вологде 15 марта

13.03.2020 [Общество]

Митинг «Экология и безопасность» пройдет 15 марта на площади Чайковского в Вологде. Организатор — региональное отделение КПРФ.

В группе партии в соцсети сообщается, что участники акции выступят против строительства ЦК под Череповцом и мусорного полигона на станции Шиес, а также за перенос газонаполнительной станции из городской черты.

— Мы призываем вас выйти на митинг в поддержку конституционного права вологжан на безопасность и благоприятную окружающую среду, — отмечается в сообщении.

Начало согласованной с городской администрацией акции в 12 часов.

Ранее NewsVo сообщал, что противники строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области просят вологжан прийти на заседание Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, который 16 марта рассмотрит жалобу ООО «Технопарк". Фирма решила обжаловать решение арбитражного суда Архангельской области, который частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их. Заседание пройдет в 11.00 в зале № 4.

Тэги: митинг

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