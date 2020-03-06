Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде

06.03.2020 [Общество]

Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области просят вологжан прийти на заседание Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, который 16 марта рассмотрит жалобу ООО «Технопарк» . 

Ранее NewsVo сообщал, что 9 января арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их. 

В 2018 году компания «РЖД» передала участок площадью 44 га рядом со станцией Шиес в аренду компании «Технопарк» на 11 месяцев. В октябре 2019 года договор аренды продлили до 2020 года. Второй участок площадью 15 га принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в 2018 году на год был передан ведомством в безвозмездное пользование компании «ГБУ „Автомобильные дороги“».

Администрация муниципалитета «Урдомское» подала иск против компании «Технопарк» в феврале 2019 года. Муниципальные чиновники потребовали признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными.

Теперь ООО «Технопарк» пытается обжаловать это решение архангельского суда в Вологде. 14-й апелляционный суд находится на улице Батюшкова, 12. Заседание пройдет в 11.00 в зале № 4 16 марта.

«Огромная человеческая просьба наполнить зал № 4, неравнодушными к экологии и произволу Московских мусорных воротил, людьми. Проблема станции Шиес общая, без преувеличения. 15 марта будет днём единого экологического протеста и у Вас, жители Вологды, есть возможность не словом на митинге, а делом — присутствием в суде, внести огромный вклад в наше общее дело. Благодарю за внимание», — написали защитники Шиеса в своих аккаунтах и группах.

Тэги: Шиес

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