Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде

Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области просят вологжан прийти на заседание Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, который 16 марта рассмотрит жалобу ООО «Технопарк» .

Ранее NewsVo сообщал, что 9 января арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их.

В 2018 году компания «РЖД» передала участок площадью 44 га рядом со станцией Шиес в аренду компании «Технопарк» на 11 месяцев. В октябре 2019 года договор аренды продлили до 2020 года. Второй участок площадью 15 га принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в 2018 году на год был передан ведомством в безвозмездное пользование компании «ГБУ „Автомобильные дороги“».

Администрация муниципалитета «Урдомское» подала иск против компании «Технопарк» в феврале 2019 года. Муниципальные чиновники потребовали признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными.

Теперь ООО «Технопарк» пытается обжаловать это решение архангельского суда в Вологде. 14-й апелляционный суд находится на улице Батюшкова, 12. Заседание пройдет в 11.00 в зале № 4 16 марта.