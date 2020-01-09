Суд признал самовольными постройками объекты полигона на станции Шиес в Архангельской области

09.01.2020 [Общество]

Суд обязал компанию «Технопарк» снести возведенные по проекту полигона в Шиесе постройки: они признаны самовольными. Об этом пишет «7×7» со ссылкой на слова экоактивиста Андрея Боровикова, присутствовавшего на заседании в качестве слушателя. 

Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил требования администрации Урдомы, требовавшей признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными и снести их. Полное мотивированное решение активисты получат позднее.

В 2018 году компания «РЖД» передала участок площадью 44 га рядом со станцией Шиес в аренду компании «Технопарк» на 11 месяцев. В октябре 2019 года договор аренды продлили до 2020 года. Второй участок площадью 15 га принадлежит Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в 2018 году на год был передан ведомством в безвозмездное пользование компании «ГБУ „Автомобильные дороги“».

Администрация муниципалитета «Урдомское» подала иск против компании «Технопарк» в феврале 2019 года. Муниципальные чиновники потребовали признать все возведенные по проекту «Экотехнопарк „Шиес“» постройки самовольными.

Тэги: Шиес, полигон

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