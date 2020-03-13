Из-за весеннего половодья в Вологодской области могут быть подтоплены дома в 14 муниципалитетах

В 14 муниципалитетах региона, включая Вологду, возможны подтопления из-за весеннего половодья, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Реки накопили большое количество воды еще с осени, и, несмотря на то, что снега выпало меньше нормы, общее количество осадков оказалось выше средних значений.

— Росгидромет прогнозирует вскрытие льда на реке Сухоне в районе Великого Устюга раньше обычного на 10-15 дней — в первой декаде апреля. При этом возможно формирование опасных заторов льда на реках Сухона и Малая Северная Двина, которые могут привести к затоплению прибрежных территорий, — говорится в сообщении.

Возможны подтопления пониженных прибрежных территорий в Вытегорском, Устюженском, Бабаевском, Чагодощенском, Вологодском, Сокольском, Харовском, Усть-Кубинском, Тотемском, Нюксенском, Великоустюгском, Никольском и Кичменгско-Городецком районах.

На областном уровне и в муниципальных образованиях сформированы резервные фонды – всего более 100 миллионов рублей. При необходимости средства будут направлены на помощь пострадавшим, ликвидацию последствий подтопления, восстановление инфраструктуры и построек.

Ранее NewsVo сообщал, что на реке Сухоне в Великоустюгском районе ведутся работы по пропилу и чернению льда. Всего ледорезные работы будут проведены на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны, чернение будет выполнено на 15 километрах по льду рек. Подготовлено 8 тонн взрывчатых материалов, сформировано три взрывные группы.