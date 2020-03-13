Из-за весеннего половодья в Вологодской области могут быть подтоплены дома в 14 муниципалитетах

13.03.2020 [Общество]

В 14 муниципалитетах региона, включая Вологду, возможны подтопления из-за весеннего половодья, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Реки накопили большое количество воды еще с осени, и, несмотря на то, что снега выпало меньше нормы, общее количество осадков оказалось выше средних значений.

— Росгидромет прогнозирует вскрытие льда на реке Сухоне в районе Великого Устюга раньше обычного на 10-15 дней — в первой декаде апреля. При этом возможно формирование опасных заторов льда на реках Сухона и Малая Северная Двина, которые могут привести к затоплению прибрежных территорий, — говорится в сообщении.

Возможны подтопления пониженных прибрежных территорий в Вытегорском, Устюженском, Бабаевском, Чагодощенском, Вологодском, Сокольском, Харовском, Усть-Кубинском, Тотемском, Нюксенском, Великоустюгском, Никольском и Кичменгско-Городецком районах.

На областном уровне и в муниципальных образованиях сформированы резервные фонды – всего более 100 миллионов рублей. При необходимости средства будут направлены на помощь пострадавшим, ликвидацию последствий подтопления, восстановление инфраструктуры и построек.

Ранее NewsVo сообщал, что на реке Сухоне в Великоустюгском районе ведутся работы по пропилу и чернению льда. Всего ледорезные работы будут проведены на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны, чернение будет выполнено на 15 километрах по льду рек. Подготовлено 8 тонн взрывчатых материалов, сформировано три взрывные группы. 

 

 

 

Тэги: половодье

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
На обходе Вологды опрокинулась фура
Защитники Шиеса просят вологжан поддержать их в апелляционном суде
Алексей Мордашов заявил о разработке плана наследования своего состояния в 17 млрд. долларов
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
Жители поселка Харачево под Вологдой просят оборудовать тротуар в их населенном пункте
04.03.2020 [Общество]

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

6276
1
06.03.2020 [Общество]

Две дороги в Устюженском районе планируют передать в федеральную собственность в 2020 году

1984
0
10.03.2020 [Происшествия]

Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки

1292
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экологический митинг пройдет в Вологде 15 марта
Из-за весеннего половодья в Вологодской области могут быть подтоплены дома в 14 муниципалитетах
Вологодские депутаты поддержали законопроект о поправках в Конституцию
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
В Череповце закрывается детский музыкальный театр
Вологодские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков
В Вытегорском районе из-за разрушения проезжей части могут перекрыть федеральную трассу
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3759
0
12.03.2020 [БлогоVO]

Сероводород, выделяемый адской скважиной становится проблемой для местных жителей

1047
0
12.03.2020 [Обзор Прессы]

Не знали про камеры: стая подростков расправилась со взрослым мужчиной. На самом деле. Выпуск от 11.03.2020

983
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика