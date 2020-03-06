На реке Северная Двина в Великоустюгском районе начались ледорезные работы

06.03.2020 [Общество]

Стартовали ледорезные работы на реке Северная Двина в Великом Устюге и Котласе. 5 марта сотрудники аварийно-спасательной службы Вологодской области прошли около двух километров, в планах провести работы на 140 километрах Северной Двины и 50 километрах Сухоны.

— В этом году, учитывая погодные условия, работы начались практически на две недели раньше, чем обычно. Но и лед на Двине и Сухоне встал на два месяца позже, — подчеркнул председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев. — Лед в этом году тоньше, поэтому будем вносить определенные коррективы в нашу работу.

Несколько дней назад на реках началось чернение льда. Сотрудники районной администрации и областные спасатели зачернили больше двух километров из 20 необходимых. Все эти работы направлены на минимизацию последствий весеннего половодья.

Следующий этап превентивных мероприятий — взрывные работы. Сейчас проводится закупка взрывчатых веществ, конкурсы уже объявлены. Планируется, что взрывать лед на Северной Двине и Сухоне начнут в третьей декаде марта.

Тэги: половодье, реки

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