На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом в Вологодской области с 12 марта будет публиковаться в специальном разделе сайта регионального правительства.

— Специальный раздел создан для того, чтобы не допускать распространения недостоверной информации и спекулирования на этой теме, — сообщает пресс-служба правительства.

На странице будет публиковаться оперативный мониторинг количества обследованных вологжан и выявленных случаев заболевания коронавирусом.В настоящее время, как сообщают областные власти, случаев заболевания в регионе не зафиксировано.

Ранее NewsVo сообщал, что для людей, контактировавших с больными коронавирусом, либо побывавших в очагах карантина в Вологодской области оборудовали пункты обсервации. Основной центр изоляции разместился в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в Вологде, резервные оборудованы в санаториях «Адонис» в Череповце и «Леденгск» в селе имени Бабушкина.