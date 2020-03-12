Суд оправдал гендиректора АПК «Вологодчина», которого обвиняли в мошенничестве при получении субсидии

Вологодский городской суд оправдал гендиректора АПК «Вологодчина» Евгения Луканина, которого обвиняли в мошенничестве при получении субсидии в 8 млн. рублей из областного бюджета.

— Суд пришел к выводу, что бюджетные средства субсидии в полном объеме были направлены на нужды ООО «АПК „Вологодчина“, и не нашел в действиях Евгения Луканина корыстного умысла на хищение бюджетных средств, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Дело расследовало УФСБ. Следователи полагали, что Луканин представил областным властям поддельные документы, и в 2016 году незаконно получил субсидию из областного бюджета в размере 7 996 474 рублей на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна. Кроме того, бизнесмена обвиняли в том, что он снял эти деньги со счета фирмы и распорядился ими по своему усмотрению. Сам мужчина свою вину в мошенничестве не признал.

Суду были представлены документы, доказывающие, что в 2011–2015 годах ООО „АПК ‚Вологодчина‘ провело реконструкцию производственного комплекса, запустило производственное оборудование, приобрело и использовало сельскохозяйственную технику, закупало семена льна, удобрения и средства защиты растений, оплачивало услуги аренды земли, услуги по выращиванию льна, услуги аренды сельскохозяйственной техники, то есть занималось как производством, так и переработкой льна.

— Таким образом, со времени приобретения Луканиным в 2010 году Шекснинского льнозавода, ООО “„АПК ‚Вологодчина‘ понесло реальные многомиллионные затраты на покупку техники, оборудования, реконструкцию и модернизацию производства переработки льна, которые намного превышают размер полученной в 2016 году субсидии, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге был вынесен оправдательный приговор, Евгения Луканина признали невиновным. Это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее NewsVo сообщал, что агропромышленная корпорация «Вологодчина» в 2010 году приобрела Шекснинский льнозавод, находившийся в состоянии банкротства. В 2011 году сообщалось, что реализуемый проект позволит создать на территории Вологодской области инновационное предприятие по глубокой переработке льна. Предполагалось, что на Шекснинском льнокомбинате будут выпускать короткое льноволокно, длинное льноволокно и медицинскую гигроскопическую вату изо льна, при этом льноволокно будет реализовываться перерабатывающим предприятия, в том числе «Вологодскому текстилю».

4 августа 2012 года инвестиционное соглашение о развитии льняного комплекса было подписано между правительством области, ООО «АПК «Вологодчина» и ОАО «Корпорация развития Вологодской области» в рамках визита губернатора области на производственную площадку льнозавода в деревне Нифантово.

Как сообщал тогда сайт правительства области, общая стоимость инвестиций составила 780 млн рублей, из которых к августу 2012 года было привлечено 542 млн кредитных средств и вложено 180 млн средств собственных.

Однако в мае 2016 года появились новости, что инвестиционный проект по производству льняной ваты "дал сбой": приставы за долги (более 87 миллионов рублей перед региональным отделением Пенсионного фонда) арестовали там имущество. Тогда руководство агропромышленной корпорации заявляло, что в ближайшее время долги будут погашены.

В июле 2017 года арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области к ООО «АПК «Вологодчина» о взыскании 7 996 474 руб. полученной субсидии. В обоснование исковых требований чиновники ссылались на непредставление в установленный срок сведений о сборе льна-долгунца по утвержденной форме. Однако суд этот иск не удовлетворил, указав, что «посев льна-долгунца на площади 400 га. подтверждается представленными в материалы дела документами».

К марту 2018 года долг АПК перед налоговой инспекцией составлял около 100 млн рублей. Подробнее о ситуации с "Вологодчиной" читайте в материале NewsVo "АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства".