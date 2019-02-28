АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства

27 февраля в суд было передано дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора АПК «Вологодчина» - его будут судить за мошенничество при получении субсидии. При этом ранее арбитражный суд признал законность этой выплаты. Дело интересно тем, что этот АПК находится среди тех вологодских сельхозпредприятий, которые уже не один год судятся с банкротящимся ГП ВО «Агропродагентством», а также лишенным лицензии АО КБ «Северный кредит», «нагревших» сельхозпроизводителей в общей сложности почти на 50 млн рублей. Как выяснил Newsvo, фермеров заставили выплатить один и тот же долг дважды.

Уголовное дело

По данным Newsvo, судить за мошенничество будут учредителя АПК «Вологодчина» Евгения Луканина. Дело расследовало УФСБ.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, в период с 2012 по 2016 гг. похитил а бюджетные средства Вологодской области в размере более 7,9 млн рублей, предоставляемые в качестве субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна, - сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.

Следствие полагает, что мужчина, зная, что результаты финансово-хозяйственной деятельности его фирмы фактически не соответствуют требованиям, позволяющим получить субсидию, представил в департамент сельского хозяйства Вологодской области пакет документов, «в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о том, что организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем».

- В результате комиссией регионального департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, введенной в заблуждение генеральным директором коммерческой организации, было принято решение о предоставлении субсидии на сумму около 8 млн рублей за счет средств областного бюджета, - сообщает генпрокуратура.

Было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследованием преступления занималось следственное отделение УФСБ России по Вологодской области.

В данный момент его материалы переданы в суд.

АПК "Вологодчина". Фото: invest35.ru

Предыстория

Напомним, агропромышленная корпорация «Вологодчина» в 2010 году приобрела Шекснинский льнозавод, находившийся в состоянии банкротства. В 2011 году сообщалось, что реализуемый проект позволит создать на территории Вологодской области инновационное предприятие по глубокой переработке льна. Предполагалось, что на Шекснинском льнокомбинате будут выпускать короткое льноволокно, длинное льноволокно и медицинскую гигроскопическую вату изо льна, при этом льноволокно будет реализовываться перерабатывающим предприятия, в том числе «Вологодскому текстилю».

4 августа 2012 года инвестиционное соглашение о развитии льняного комплекса было подписано между правительством области, ООО «АПК «Вологодчина» и ОАО «Корпорация развития Вологодской области» в рамках визита губернатора области на производственную площадку льнозавода в деревне Нифантово.

Как сообщал тогда сайт правительства области, общая стоимость инвестиций составила 780 млн рублей, из которых к августу 2012 года было привлечено 542 млн кредитных средств и вложено 180 млн средств собственных.

Однако в мае 2016 года появились новости, что инвестиционный проект по производству льняной ваты "дал сбой": приставы за долги (более 87 миллионов рублей перед региональным отделением Пенсионного фонда) арестовали там имущество. Тогда руководство агропромышленной корпорации заявляло, что в ближайшее время долги будут погашены.

В июле 2017 года арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области к ООО «АПК «Вологодчина» о взыскании 7 996 474 руб. полученной субсидии. В обоснование исковых требований чиновники ссылались на непредставление в установленный срок сведений о сборе льна-долгунца по утвержденной форме. Однако суд этот иск не удовлетворил, указав, что «посев льна-долгунца на площади 400 га. подтверждается представленными в материалы дела документами».

К марту 2018 года долг АПК перед налоговой инспекцией составлял около 100 млн рублей.

Странные обстоятельства

Несмотря на решение арбитражного суда о законности субсидии, уголовное дело о мошенничестве при ее получении передано в суд. История очень напоминает ситуацию с субсидией, выданной на закупку оборудования предприятию «Устьелес». Там арбитражный суд также признал несостоятельными все претензии департамента финансов Вологодской области по поводу возврата субсидии. Однако в отношении руководителя «Устьелеса» Владимира Сверчкова после этого было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении из бюджета области субсидии в размере 10 млн рублей.

АПК «Вологодчина» 12 ноября 2018 года был признан банкротом. Информация о том, что он находится в стадии ликвидации, была внесена в ЕГРЮЛ 21 декабря 2018 года.

Примечательно то, что ООО "АПК «Вологодчина»" входит в число вологодских сельхозпредприятий, которые уже не один год судятся с банкротящимся ГП ВО «Агропродагентством», а также лишенным лицензии АО КБ «Северный кредит», «нагревшим» сельхозпроизводителей в общей сложности почти на 50 млн рублей.

Как выяснил Newsvo, фермеров заставили выплатить один и тот же долг дважды. Схема, по которой фермеров «развели» на деньги, видимо, была реализована не без участия бывшего руководства областного департамента сельского хозяйства. Подробно Newsvo писал об этой истории в сентябре 2018 года в статье "Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области".